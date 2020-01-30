محمد إمام يحقق مليون جنيه بـ فيلم لص بغداد

حقق فيلم "لص بغداد" إيرادات بلغت امس مليون و45 ألف جنيه، ليحتل المركز الأول حيث تم عرضه منذ يومين فقط.





الفيلم بمقاييس عالمية، ومختلف، والأكشن المقدم من خلاله؛ جديد على السينما، واستعانوا بأفضل خبراء الأكشن في العالم.



