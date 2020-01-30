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فن

محمد إمام يحقق مليون جنيه بـ فيلم لص بغداد

الخميس 30/يناير/2020 - 03:13 م
فيلم لص بغداد
فيلم لص بغداد
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أحمد إبراهيم
حقق فيلم "لص بغداد" إيرادات بلغت امس مليون و45 ألف جنيه، ليحتل المركز الأول حيث تم عرضه منذ يومين فقط. 

الفيلم بمقاييس عالمية، ومختلف، والأكشن المقدم من خلاله؛ جديد على السينما، واستعانوا بأفضل خبراء الأكشن في العالم. 

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى. 

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن، يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة تقع؛ عندما يهم أبطال الفيلم في البحث عن كنز مفقود، وهو من إنتاج "سينرجي فيلمز" برئاسة المنتج أحمد بدوي. 
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