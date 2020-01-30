بعد جونيور عادل إمام.. أحفاد النجوم امتداد لأجدادهم

أثار حفيد الفنان عادل إمام، الذى يُدعى "عادل إمام جونيور"، نجل المخرج رامى إمام، جدلا واسعا خاصة في أول ظهور إعلامي يعلن خوض تجربة الإخراج؛ بعد حصوله على دراسة بالخارج فى التمثيل والإخراج.





وهو ما يؤكد أن أيضا أحفاد النجوم يسيرون على خطاهم وليس الأبناء فقط لينزعوا لقب "حفيد الوز عوام".





ولعل من أبرز الأحفاد الذين برعوا فى عالم الفن وأثبتوا أنفسهم منهم الفنانة جميلة عوض ابنة المخرج عادل عوض وحفيده الفنان الراحل محمد عوض التى استطاعت أن تلفت الأنظار إليها فى بدايته التمثيلية من خلال مسلسل "تحت السيطرة" الذى شاركت فى بطولته مع نيللى كريم وكان آخر أعمالها فيلم "بنات ثانوى" المعروض حاليا بدور العرض.





ومن الأحفاد الذين استطاعوا إثبات أنفسهم أيضا الفنان عمر الشناوى حفيد الفنان كمال الشناوى الذي احترف التمثيل أيضًا ليكون امتدادا لجده ولعل من أبرز أعماله مسلسل "كلبش" الذى قدمه مع الفنان أمير كرارة.





وأخيرا الفنانة ناهد السباعي ابنة المخرج مدحت السباعى وحفيدة الفنان فريد شوقى التى استطاعت أن تثبت جدارتها فى عالم التمثيل، حيث قدمت عددا كبيرا من الأعمال الجيدة لعل أبرزها فيلم "يوم للستات" والذى حصلت فيه على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى.