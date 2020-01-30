الخطيب يرافق بعثة الأهلي المغادرة إلى السودان لمواجهة الهلال.. صور

غادرت مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم، الخميس، بعثة النادي الأهلي، متوجهة إلى السودان، استعدادا لخوض مباراة هناك، يواجه فيها الهلال السودانى يوم السبت المقبل، على ملعب الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي ويرافقهم كابتن محمود الخطيب رئيس البعثة، إجراءات سفره من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي، على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى الخرطوم.







ويعتلي الأهلي صدارة مجموعته الثانية في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم بطل زيمبابوي في المركز الأخير بنقطة واحدة.