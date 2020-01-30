جناح قصور الثقافة الأكثر إقبالًا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

تزود الهيئة العامة لقصور الثقافة جناحها يوميا بالكتب التى تنفد من سلاسل إصداراتها المتنوعة من خلال مشاركتها المتميزة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.





ويعد جناحها من أكثر الأجنحة ازدحاما يوميا برواد المعرض، والذى يضم أحدث الإصدارات فى مجالات عدة منها المعرفة العامة، العلوم التطبيقية، العلوم الإجتماعية والبحثية، التاريخ، الجغرافيا، الأدب، الفنون، بجانب مجموعة من الروايات المتنوعة، والتى تم إصدارها بعدد متنوع من السلاسل منها "الذخائر، روائع المسرح العالمي، كتابات نقدية، حكايات مصر، أفاق عالمية" وغيرها، وتتضمن عدد من العناوين منها كتاب "الشخصية الوطنية المصرية" قرءاة جديدة لتاريخ مصر، تأليف د. طاهر عبد الحكيم ضمن سلسلة الهوية وهى سلسلة حديثة بالهيئة.





كما تطرح سلسلة الدراسات الشعبية "سيرة عنترة بن شداد فى ٨ مجلدات"، "المنتمى" دراسة فى أدب نجيب محفوظ، تأليف د. غالى شكرى، ضمن سلسلة "كتابات نقدية"، ومن الكتب المترجمة ثلاثية "الوجع، والحب، واللون"، ثلاثى التجديد النمساوي "شيلى، كوكو شكا، كليمت" لعبد الرازق عكاشة، بجانب سلسلة أفاق عالمية التى تضم العديد من الإصدارات منها "اعترافات هتشكوك" تأليف فرانسوا تروفوا، ترجمة محمود على، "ثلاثة دروس في ديكارت" تأليف ألكسندر كواريه، ترجمة يوسف كرم، ترجمة د. سامية أسعد، "التمساح وبوبوك وقصص أخرى" تأليف دوستو بفكسى، ترجمة سامى الدروبى، "مختارات شعرية" تأليف بولوا يلوار إضافة لسلسلة الذخائر التى تتصدر المبيعات منها "تغريبة بنى حتحوت" تأليف مجيد طوبيا، الصادر في جزين، "الإمتاع والمؤنسة" تأليف أبو حيات التوحيدي، تحقيق أحمد أمين، أحمد الزين في ثلاثة أجزاء.





تقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 23 يناير إلى 4 فبراير في مركز مصر للمعارض الدولية وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.