بعثة منتخب النسائية تطير إلى المغرب لخوض إياب تصفيات أمم أفريقيا

تطير بعثة منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة في السابعة مساء اليوم إلى المملكة المغربية من أجل مواجهة منتخب المغرب في لقاء العودة ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات والتي ستقام يوم الأحد 2 فبراير بملعب بو بكر عمار بمدينة سلا.في الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة.





وترأس بعثة منتخب مصر الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية وتضم البعثة 20 لاعبة :

فرح سمير والهام هاني وحبيبة خالد ونادين ياسر وليلي شريف وإيمان حسن و يارا ياسر وندي الغريب واميرة محمد و هدي شكري ودانا كريم ومروة طلعت وندا عماد وإسراء فرج وهنا وجيه ونادين حسن وشروق إبراهيم وامل ناصر وهاجر أحمد وملك تامر، والجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني ومصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمي ورحاب ممدوح المدير الإداري والدكتور أحمد بسيوني طبيب المنتخب والدكتورة هبه فهمي أخصائي العلاج الطبيعي والدكتورة هناء المهيري استشاري التغذية وشريف نعيم مسئول المهمات.





وخرجت بسمة محمد من قائمة الفريق لتعرضها للإصابة بالتواء في الكاحل حيث أكدت الفحوصات الطبية عدم اللحاق بالمباراة.



