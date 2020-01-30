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أخبار العالم

تحرك عسكري تركي جديد في ليبيا

الخميس 30/يناير/2020 - 06:14 م
تحرك عسكري تركي في
تحرك عسكري تركي في ليبيا
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شيماء مصطفى
قال مصدر عسكري فرنسي، إن فرقاطة تركية واكبت، أمس الأربعاء، شحنة مدرعات متجهة إلى ليبيا، وفقًا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أكد، اليوم الخميس، أن الهدنة تم خرقها ما أدى لخسائر بشرية، لافتا إلى استمرار تدفق المقاتلين الأجانب إلى البلاد.

وأضاف "سلامة"، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا، اليوم الخميس، أن المجلس سيرصد كل من يخرق الاتفاقات لمساءلتهم ومحاسبتهم.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 110 انتهاكات للهدنة، فضلا عن توافد مقاتلين يدعمون قوات حكومة الوفاق بالآلاف.

ودعا إلى ضرورة بدء محادثات جنيف سريعا، مضيفا أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى لم يؤكد بعد مشاركته في محادثات جنيف.
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