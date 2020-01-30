تحرك عسكري تركي جديد في ليبيا

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أكد، اليوم الخميس، أن الهدنة تم خرقها ما أدى لخسائر بشرية، لافتا إلى استمرار تدفق المقاتلين الأجانب إلى البلاد.





وأضاف "سلامة"، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا، اليوم الخميس، أن المجلس سيرصد كل من يخرق الاتفاقات لمساءلتهم ومحاسبتهم.





وأشار إلى أنه تم تسجيل 110 انتهاكات للهدنة، فضلا عن توافد مقاتلين يدعمون قوات حكومة الوفاق بالآلاف.





ودعا إلى ضرورة بدء محادثات جنيف سريعا، مضيفا أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى لم يؤكد بعد مشاركته في محادثات جنيف.