AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

في الظهور الأول لـ أزارو.. الاتفاق ينتصر على الوحدة في الدوري السعودي

الخميس 30/يناير/2020 - 07:09 م
وليد أزارو
وليد أزارو
Advertisements
إسماعيل محمود
فاز نادي الاتفاق ، على نظيره نادي الوحدة ، بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي ).

افتتح الفرنسي يوسف نياكاتي التسجيل لنادي الوحدة مبكرًا في الدقيقة الثامنة ، قبل أن يعادل سليمان دوكارا النتيجة للاتفاق في الدقيقة 11 ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني ، أضاف هزاع الهزاع الهدف الثاني للإتفاقيين في الدقيقة 51 ، قبل أن يجهز سعيد الربيعي على آمال الوحدة في العودة للمباراة ، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 93 ، ليقود فريقه لتحقيق الثلاث نقاط.

وشهدت المباراة ، الظهور الأول للمغربي وليد أزارو ، المنتقل حديثًا لصفوف نادي الاتفاق ، حيث أشركه خالد العطوي ، المدير الفني للفريق في المباراة منذ الدقيقة 70 ، بديلًا لفواز الطريس ، ليتحصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 88 في أول مشاركاته بعد  وقوعه في منطقة الجزاء مطالبًا بالحصول على ركلة جزائية.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي الاتفاق للنقطة 20 في المركز العاشر ، بينما توقف رصيد نادي الوحدة عند 27 نقطة في المركز الرابع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد 55 يوما .. الاتحاد يحقق فوزه الأول فى الدورى السعودي على حساب الاتفاق..فيديو

النصر يسقط أمام الوحدة فى الدورى السعودى ..فيديو

الاتفاق يلحق بـ الأهلي ويصعد لدور الـ16 بكأس الملك السعودي

الدوري السعودي.. التعاون يفوز على الوحدة 2-1 ويصعد للمركز الثاني

الدوري السعودي.. جروس يواصل تفوقه ويقود الأهلي لاكتساح ضمك بخماسية

دوري المحترفين السعودي | الاتفاق يفوز على التعاون بهدف نظيف

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يرفض التدخل.. استبعاد جهاد جريشة من مونديال 2022

هزة أرضية جديدة في الإسكندرية بقوة 5.7 ريختر

شطة يزف بشرى سارة لـ الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

بعد خطبتها لشاب مصري.. 10 معلومات عن جينيفر ابنة بيل جيتس

مصرع عنصرين إجراميين خطيرين فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط .. صور

فيديو جراف.. كوكب الأرض سيغرق قريبا.. والسبب نهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول كشف أثري في 2020 .. مغامرة صدي البلد في مقابر الغريفة لاستكشاف كنوزها .. شاهد

بعد قص وتغيير لون شعرها.. نيرمين الفقى تفاجئ جمهورها بلوك جديد

بعد قضائه 25 عاما في السجن.. تحليل DNA يثبت براءة متهم