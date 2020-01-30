في الظهور الأول لـ أزارو.. الاتفاق ينتصر على الوحدة في الدوري السعودي





افتتح الفرنسي يوسف نياكاتي التسجيل لنادي الوحدة مبكرًا في الدقيقة الثامنة ، قبل أن يعادل سليمان دوكارا النتيجة للاتفاق في الدقيقة 11 ، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.





وفي الشوط الثاني ، أضاف هزاع الهزاع الهدف الثاني للإتفاقيين في الدقيقة 51 ، قبل أن يجهز سعيد الربيعي على آمال الوحدة في العودة للمباراة ، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 93 ، ليقود فريقه لتحقيق الثلاث نقاط.





وشهدت المباراة ، الظهور الأول للمغربي وليد أزارو ، المنتقل حديثًا لصفوف نادي الاتفاق ، حيث أشركه خالد العطوي ، المدير الفني للفريق في المباراة منذ الدقيقة 70 ، بديلًا لفواز الطريس ، ليتحصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 88 في أول مشاركاته بعد وقوعه في منطقة الجزاء مطالبًا بالحصول على ركلة جزائية.





وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي الاتفاق للنقطة 20 في المركز العاشر ، بينما توقف رصيد نادي الوحدة عند 27 نقطة في المركز الرابع.

فاز نادي الاتفاق ، على نظيره نادي الوحدة ، بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي ).