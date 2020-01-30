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رياضة

بعد خطاب الزمالك.. اتحاد الكرة يطالب الكاف بنقل السوبر الإفريقي

الخميس 30/يناير/2020 - 07:34 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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يسرى غازى
أرسل وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة خطاب نادى الزمالك إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" الخاص بطلب تغيير مكان مباراة السوبر الإفريقي .

ويلتقى الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون باعتباره بطل كأس الكونفيدرالية نظيره فريق الترجى التونسي بطل دورى أبطال إفريقيا يوم 14 براير القادم فى قطر.


قال مصدر مطلع داخل الجبلاية إن الاتحاد تلقى خطابا من الزمالك تضمن عدم خوض اللقاء ورهن إنهاء الأزمة بنقل مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي من قطر إلى اى دولة أخرى.

لفت إلى انه من الصعب استجابة الكاف الى طلب نادى الزمالك بنقل لقاء السوبر إلى أى دولة أخرى نظرا لتعاقده مؤخرا على إقامة لقاء السوبر فى قطر لعدة سنوات.

يذكر أن مسئولى نادى الزمالك قاموا اليوم بارسال قائمة الفريق النهائية للقاء السوبر الإفريقي قبل انتهاء المهلة بشكل رسمي غدا الجمعة.

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