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فن

بصورة ورسالة.. أحمد الفيشاوي يتغزل في زوجته

الخميس 30/يناير/2020 - 09:00 م
احمد الفيشاوى وزوجته
احمد الفيشاوى وزوجته ندى الكامل
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محمد بدران
شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره صورة جديدة له برفقة زوجته ندى الكامل، عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام».

وعلق الفيشاوي على الصورة قائلًا: "لا شيء افضل من الحب الحقيقي"، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.


ويُعرض حاليا لاحمد الفيشاوى فيلم "يوم وليلة"، بطولة خالد النبوي، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، وميدو عادل، ومحمود أوتاكا، وسامي مغاوري، وشادي جمال أسعد، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة، ومجدي عبيد، وجيهان أنور، تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم.

ويشارك حاليا أحمد الفيشاوى هيفاء وهبي في تصوير مشاهدهما بفيلم "عقدة الخواجة"، الذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي.






بصورة ورسالة.. أحمد الفيشاوي يتغزل في زوجته
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