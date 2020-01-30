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اقتصاد

تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية بالبنوك إلى 21.6 مليار دولار نهاية العام الماضي

الخميس 30/يناير/2020 - 09:06 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيى
انخفض فائض صافي الأصول الأجنبية الإجمالي في البنوك والبنك المركزي بنحو 246 مليون دولار خلال ديسمبر 2019 ليصل إلى 21.613 مليار دولار بنهاية الشهر مقابل 21.859 مليار دولار بنهاية نوفمبر من نفس العام.

وكشف تقرير حديث صادر عن البنك المركزي، أن التراجع في فائض صافي الأصول الأجنبية جاء نتيجة التراجع الطفيف في الأصول بالعملات الأجنبية لتسجل 65.136 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 65.182 مليار دولار بنهاية نوفمبر بتراجع قيمته 46 مليون دولار.

في الوقت ذاته ارتفعت إجمالي الالتزامات بالعملات الأجنبية بنحو 203 ملايين دولار، لتسجل 43.53 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 43.32 مليار دولار بنهاية نوفمبر.

وتمثل صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي إجمالي الأصول المستحقة للجانبين تجاه غير المقيمين في الاقتصاد المصري، مقابل التزاماتهم تجاه غير المقيمين أيضًا.
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