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فن

صافيناز تستعيد ذكريات مسلسل "أبو البنات" مع مصطفى شعبان

الخميس 30/يناير/2020 - 09:15 م
صافيناز ومصطفى شعبان
صافيناز ومصطفى شعبان
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محمد بدران
استعادت الراقصة صافيناز، ذكريات تصوير مسلسل "ابوالبنات" مع النجم مصطفى شعبان الذي عرض منذ 4 سنوات.

ونشرت "صافيناز" صورة من كواليس المسلسل، برفقة الفنان مصطفى شعبان عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "مصطفى".

تتزوج الراقصة صافيناز من الفنان مصطفى شعبان، بعد قصة حب بينهم، حيث يأتي ذلك ضمن أحداث مسلسل "أبو البنات"، والذي تدور أحداثه في حالة درامية رومانسية كوميدية.

صافيناز تجسد ضمن أحداث العمل دور راقصة، ويتعرف عليها شعبان، ثم يتزوجها وتتوالى الأحداث.

وشارك في بطولة المسلسل "أبو البنات" صلاح عبد الله، وعبد الرحمن أبو زهرة، وهشام إسماعيل، وعلا غانم، وإدوارد، وعماد زيادة، والراقصة الأرمينية صافيناز، والتونسية سميرة مقرون، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج رءوف عبد العزيز.
صافيناز تستعيد ذكريات مسلسل "أبو البنات" مع مصطفى شعبان
صافيناز تستعيد ذكريات مسلسل "أبو البنات" مع مصطفى شعبان
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