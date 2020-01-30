صافيناز تستعيد ذكريات مسلسل "أبو البنات" مع مصطفى شعبان

استعادت الراقصة صافيناز، ذكريات تصوير مسلسل "ابوالبنات" مع النجم مصطفى شعبان الذي عرض منذ 4 سنوات.





ونشرت "صافيناز" صورة من كواليس المسلسل، برفقة الفنان مصطفى شعبان عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "مصطفى".





تتزوج الراقصة صافيناز من الفنان مصطفى شعبان، بعد قصة حب بينهم، حيث يأتي ذلك ضمن أحداث مسلسل "أبو البنات"، والذي تدور أحداثه في حالة درامية رومانسية كوميدية.





صافيناز تجسد ضمن أحداث العمل دور راقصة، ويتعرف عليها شعبان، ثم يتزوجها وتتوالى الأحداث.



