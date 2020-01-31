هنطر إيه النهاردة؟ بان كيك البطاطا مع عصير البرتقال الفريش

على العديد من الفيتامينات.

تعد البطاطا من الأكلات المفيدة للأطفال، والتى يفضل تناولها، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل بان كيك البطاطا الذى يمكن

المقادير:-

1 كوب بطاطا مهروسة

ربع كوب دقيق شوفان

3 حبات بيض

1 ملعقة صغيرة ( ملعقة شاي) زيت جوز هند

1 ملعقة صغيرة ( ملعقة شاي) فانيليا سائلة





خطوات التحضير:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه كل المكونات ما عدا زيت جوز الهند (البطاطا المهروسة ،دقيق الشوفان، البيض والفانيليا)





نخلط حتى نحصل على خليط بان كيك البطاطا السائل





نحضر مقلاة وندهنها بزيت جوز الهند، ونضعها على النار حتى تسخن





نضع كرة من خليط البان كيك في المقلاة، ونتركها حتى تنضج



