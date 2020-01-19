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مرأة

هنفطر إية النهاردة.. فتوش وطبق فول بالزيت الحار

الأحد 19/يناير/2020 - 09:02 ص
فول
فول
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أسماء عبد الحفيظ
هنفطر إيه النهاردة؟، سؤال يحير الكثيرين، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية الثلاث، واليوم نقدم لكم فتوش وطبق فول.

مقادير فتوش للشيف هشام السيد:
خيار
طماطم شيري
سماق
زعتر
بنجر
ليمون
خس
بصل أخضر
دبس رمان
خس
زيت
ملح

طريقة تحضير الفتوش:

* يقطع الخس والبصل الأخضر والخيار بدون بذر والبنجر والطماطم الشيري أنصاف والجزر المبشور.
* يقلب كل الخليط.
* يخلط الزيت ودبس الرمان والسماق والزعتر والملح.
* توضع السلطة في طبق التقديم ويضاف على الوجه خليط الصوص.

طريقة عمل طبق فول بالزيت الحار للشربيني :

يمكنك شراء الفول ساخن أو يسخن فى الطاسة ووضع نصف معلقة من الكمون مع نصف معلقة ملح، وعصر نصف ليمونة وربع ملعقة كمون، ووضع بعض من قطرات الزيت الحار وهذا يقوى المناعة ويعالج البرد طول فصل الشتاء، ويمكن وضع أى زيت حسب الرغبة.
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