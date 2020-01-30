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رياضة

رئيس تونس يأمر بالتحقيق في مشاركة لاعب إسرائيلي بدورة تنس

الخميس 30/يناير/2020 - 11:40 م
قيس سعيد رئيس تونس
قيس سعيد رئيس تونس
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يسرى غازى
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد فتح تحقيق في مشاركة لاعب يحمل الجنسيتين الفرنسية والإسرائيلية في دورة دولية للتنس فى العاصمة تونس.

ووفقا لموقع روسيا اليوم فإن الرئاسة التونسية قالت إن سعيد التقى وزيرة شؤون الشباب والرياضة سنية بالشيخ، وتناول مسائل تتعلق بالشباب والرياضة ومنها مشاركة لاعب تنس يحمل جنسية مزدوجة دخل إلى تونس بجواز سفر فرنسي لكنه لعب مبارياته بإجازة إسرائيلية.

وأضاف بيان الرئاسة أن قيس سعيد دعا إلى فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، مذكرا بموقف تونس المبدئي الرافض لإقامة علاقات مع إسرائيل تحت أي شكل من الأشكال.

وشارك لاعب إسرائيلي يدعى أرون كوهين في دورة دولية للتنس منظمة في تونس منذ الأحد الماضي وفق وسائل إعلام محلية.

واعتبر سعيد مؤخرا أن مسألة التطبيع مع إسرائيل خيانة عظمى وأن العرب يعيشون حالة حرب مع كيان محتل وغاصب، كما تعهد بعدم السماح لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية بدخول تونس.
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