ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 212 شخصا

أعلن التلفزيون الرسمي الصيني، في بيان عاجل منذ قليل، عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 212 شخصا.





كانت السلطات الصينية أبلغت، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.





وقررت عدة دول تعليق الرحلات القادمة من الصين والمتوجهة إليها على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية ، أمس، حالة الطوارئ العالمة في مواجهة الفيروس، واصفة فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".



