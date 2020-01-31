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رياضة

تعرف على الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.. وموعد القرعة

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:03 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

شهد كأس ملك إسبانيا تأهل 8 فرق بشكل رسمي لدور ربع النهائي، أبرزهم ريال مدريد الذي تأهل على حساب ريال سرقسطة بسهولة برباعية نظيفة،كذلك وصيف المسابقة برشلونة الذي تأهل برباعية في شباك ليجانس.

وجاءت الفرق الـ 8 التي حجز مقاعدها في دور ربع النهائي كالآتي:

ريال مدريد 

أتلتيك بيلباو

ريال سوسيداد 

غرناطة 

فياريال

برشلونة

فالنسيا 

ديبورتيفو ميرانديس

وستقام قرعة الدور المقبل مساء اليوم  الجمعة 31 يناير 2020، قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري، وذلك عقب نهاية مباريات ثمن النهائي بتأهل جل الأندية الكبرى.

وسيُقام ربع النهائي من مباراة واحدة فقط، علمًا أن الفريق الذي تُسحب كرته أولًا هو من سيلعب على أرضه.


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