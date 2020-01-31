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فن

اللبنانية لولا جفان: تعاونت مع جاد شويري لهذا السبب

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:59 ص
لولا جفان
لولا جفان
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شروق ابراهيم
قالت الفنانة اللبنانية لولا جفان، بأنها هي من حرصت للتواصل مع الفنان جاد شويري من أجل اخراج كليباتها الغنائية، مصرحة :" كان في نيتي عدم انطلاقي للغناء سوى مع جاد شويري". 

وأضافت لولا جفان في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنها عرضت على جاد شويري اخراج كليب لاغنية لها ولكنه رفض ولم تعجبه وقرر مساعدتها في اختيار الاغاني. 

وتابعت المطربة اللبنانية:" جاد شويري بيشبهني كثيرا في الأفكار والجرأة ولذلك لم اجد شخصا افضل منه انطلق معه نحو مشواري الفني".

يذكر ان لولا جفان طرحت منذ أيام اغنيتها الجديدة لو قامت القيامة التي اخرج كليبها جاد شويري.

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