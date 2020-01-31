AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 9692 شخصا

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:04 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت الهيئة الصحية الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 9692 شخصا، بعد أن أعلنت منذ قليل ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 212.

كانت السلطات الصينية أبلغت، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وقررت عدة دول تعليق الرحلات القادمة من الصين والمتوجهة إليها على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، حالة الطوارئ العالمة في مواجهة الفيروس، واصفة فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات، التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس صيني مميت يصل إلى اليابان.. ويهدد حياة الملايين بالخطر

روسيا تحذر رعاياها من السفر إلى الصين بسبب فيروس كورونا القاتل

ممنوع الخروج.. الصين تحتجز سكان مناطق انتشار فيروس كورونا 14 يوما

الصحة البريطانية ترجح وجود إصابات بفيروس "كورونا" في البلاد

بعد انتشار فيروس كورونا.. فحص 14 حالة في بريطانيا

روسيا توصي رعاياها بالامتناع عن السفر إلى الصين إثر فيروس كورونا

ترشيحاتنا

شاهد.. تركيب زجاج مضاد للرصاص في مطعم وجبات سريعة شهير لهذا السبب

الهلال السوداني يوجه رسالة إلى الخطيب قبل مواجهة الأهلي

البحوث الفلكية تكشف سبب الهزة الأرضية في الإسكندرية

حبس قاتلة زوجها بشبين القناطر .. المتهمة: كنت بحب واحد غيره

الإصابة السادسة.. أمريكا تسجل أول حالة انتقال لـ كورونا من شخص لآخر

بعد خطاب الزمالك.. اتحاد الكرة يطالب الكاف بنقل السوبر الإفريقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل يشعل النار في عشيقته الروسية بعد رغبتها في إنهاء العلاقة

لتجنب عدوى فيروس كورونا.. هذا هو المكان الأكثر أمانًا على متن الطائرة

شاهد .. شاكيرا وجينفير لوبيز قبل حفلهما المنتظر في Super bowl