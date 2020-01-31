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فن

زوجة محمود العسيلي توجه إليه رسالة رومانسية ..ًصور

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:31 ص
محمود العسيلي وزوجته
محمود العسيلي وزوجته
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شروق ابراهيم
نشرت خبيرة التجميل امنية عبد المنعم صورة تجمعها مع زوجها الفنان محمود العسيلي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مرتدية هوت شورت في شهر العسل.

وعلقت أمنية عبد المنعم على الصور قائلة : الملك .. احبك لما انت عليه".

واحتفل محمود العسيلي، بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بأحد الفنادق في القاهرة الكبرى، وذلك يوم الجمعة الموافق 10 يناير الجاري.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد من أصدقاء العروسين «محمود العسيلي وأمنية عبد المنعم»، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن والمجتمع، من بينهم السيناريست تامر حبيب.

زوجة محمود العسيلي توجه إليه رسالة رومانسية ..ًصور
زوجة محمود العسيلي توجه إليه رسالة رومانسية ..ًصور
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