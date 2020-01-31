أمريكا تطالب رعاياها بعدم السفر إلى الصين بسبب كورونا

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، تحذيرًا طالبت فيه رعاياها بعدم السفر إلى الصين وذلك بعد تفشي فيروس كورونا.









وأعلنت الهيئة الصحية الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 9692، بعد أن أعلنت منذ قليل ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 212.









كانت السلطات الصينية أبلغت، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.













وقررت عدة دول تعليق الرحلات القادمة من الصين والمتوجهة إليها على خلفية تفشي فيروس كورونا الجديد.











