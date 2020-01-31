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أخبار العالم

قرار عاجل من أنقرة ضد نائب يوناني مزق العلم التركي

الجمعة 31/يناير/2020 - 10:09 ص
النائب اليوناني
النائب اليوناني يوانيس لاغوس
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شيماء مصطفى
أفادت وسائل إعلام تركية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن المدعي العام في أنقرة  سيبدأ بفتح تحقيق ضد النائب اليوناني يوانيس لاغوس الذي مزق العلم التركي أثناء جلسة البرلمان الأوروبي.

وكان النائب اليوناني في البرلمان الأوروبي مزق علم تركيا خلال جلسة للبرلمان، خصصت للنقاش بشأن حالة المهاجرين في الجزر اليونانية.

وانتقد لاغوس تركيا، قبل أن يرفع ورقة طبعت عليها صورة للعلم التركي، ويمزقها.

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وقال لاغوس: "لا تحرصون إلا على عدم مضايقة تركيا التي أغرقتنا بعدد لا حصر له من المهاجرين. والعلم التركي علم ملطخ بالدم. الشيء الوحيد الذي يجب القيام به هو أن نقول: إلى الخارج أيها الأتراك.

ونددت تركيا بتصرف عضو البرلمان الأوروبي ووصفته بأنه عنصري وأن هذا السلوك من شأنه أن يصعد التوتر بين أنقرة وبروكسل.
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