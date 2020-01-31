مدينة الموت.. أبشع صورة لـ فيروس كورونا

كان يسير في المدينة ثم لقي حتفه ويبدو أنه رجل ستيني فالشعر الأبيض كسى شعره ولحيته.









وفقا لصحيفة جارديان البريطانية، يبدو أنه تواجد في الشارع للتسوق لأنه كان يمسك حقيبة تسوق بلاستيكية بيد واحدة، ونزل للشارع رغم فرض الحجر الصحي بالمدينة، وفور سقوطه ابتعد الجميع عنه، ولم يقترب منه إلا رجال الشرطة والإسعاف الذين كانوا يرتدون بدلات واقية وأقنعة.









و شاهد صحفيون من وكالة فرانس برس الجثة، أمس الخميس، قبل وقت قصير من وصول سيارة الإسعاف، ولم يتمكنوا من تحديد كيف توفي الرجل، لكن رد فعل الشرطة والطاقم الطبي أشار إلى الخوف الذي يسود المدينة.









توفي الرجل أمام متجر غلق للأثاث، وقام رجال الإسعاف بتغطية جسده ببطانية زرقاء، فيما كدست الشرطة صناديق من الورق المقوى أمام السوبر ماركت لإخفاء مكان الحادث.









وقالت امرأة كانت تقف بالقرب منه إنها تعتقد أنه توفي بسبب الفيروس ، فمدينة ووهان هي مركز اندلاع الفيروس التاجي الجديد، الذي يعتقد أنه انتشر بسبب نقله من الحيوانات البرية إلى البشر في سوق المدينة، وأودى بحياة 213 شخصا على الأقل منهم 159 حالة وفاة في ووهان فقط، مع إصابة الآلاف الآخرين.









كانت السلطات فرضت إغلاقًا غير مسبوقا على مدينة ووهان، حيث أغلقت الطرقات خارج المدينة وحظرت الرحلات الجوية، في محاولة لوقف انتشار الفيروس، قامت دول من بينها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية بإجلاء مواطنين من المدينة.