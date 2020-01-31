هل انتحرت.. لغز البوست الأخير لـ الصحفية رحاب بدر

سيطر الغموض على وفاة الصحفية والمنسقة الاعلامية رحاب بدر، بعد العثور عليها مشنوقة داخل غرفتها، ومازالت التحقيقات مستمرة لمعرفة إذا كانت انتحرت أم هناك شبهة جنائية في الأمر.

والمثير للجدل هو نشر الصحفية الراحلة لبوست عبر حسابها الشخصي على "الفيسبوك" قبل وفاتها بيوم واحد، حيث طلبت متطوعين لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية،حيث كتبت نصا: "اللى حابب ينضم للتجربة متطوعًا ويعيش حالة النشاط الفنى فى الأقصر خلال المهرجان يشارك على الميل فى أقرب وقت!" وهو الأمر الذى ربما يشكك فى وجود فكرة الانتحار لديها خاصة أن البوست عمره ساعات" .





بينما تستمر تحقيقات النيابة لمعرفة الملابسات الكاملة للواقعة، ومن المتوقع أن يحدد الطب الشرعي خلال الساعات القادمة حقيقة الأمر بعد إجراء الفحوصات اللازمة.







