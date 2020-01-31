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أخبار البلد

المنظمة العربية: استراتيجية للحفاظ على أمن منظومات الطيران المدني

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:58 ص
المهندس عبد النبي
المهندس عبد النبي منار المدير العام للمنظمة
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نورهان خفاجي
اختتمت المنظمة العربية للطيران المدني، فعاليات ندوة إقليمية حول موضوع "الابتكار والأمن الإلكتروني" في مجال الطيران المدني.

وأكد المهندس عبد النبي منار، المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني، على أهمية التعاون والعمل الجماعي وترجمة الجهود بين مختلف الأطراف المعنية، من أجل مواجهة التهديدات المتصلة بمجال الأمن الإلكتروني.

وأوضح خلال كلمته، خلال فعاليات الندوة التي عقدت في مراكش، أن التكنولوجيات الجديدة تمثل أدوات أساسية في قطاعات الأنشطة كافة، وأن الطيران المدني لا يشكل استثناء مقارنة مع هذا الواقع، مشيرًا إلى أن العمل المنجز على مستوى المطارات من قبل الأطراف المعنية ومصالح الطيران أظهر أهمية الوعي بالمخاطر المتصلة بالأمن الإلكتروني، والاستثمار المتزايد في هذا المجال.

وأضاف أن العمل المنجز من طرف المنظمة العربية للطيران المدني توج بصياغة إستراتيجية مفصلة في مجال الأمن الإلكتروني، قصد حماية المواطنين من التهديدات التي قد تمس الثقة في نظام النقل الجوي والمحافظة على أمن منظومات الطيران المدني، مجددًا التأكيد على انخراط المنظمة في مواصلة سياستها لفائدة نقل جوي آمن وتنافسي، وأن هذه الندوة الإقليمية ستمكن المشاركين من التواصل والنقاش حول قضايا مهمة على صلة بالمجال.

وشارك في هذه الندوة، التي نظمتها المنظمة العربية للطيران المدني، على مدى ثلاثة، بشراكة مع المؤتمر الأوروبي للطيران المدني واللجنة الإفريقية للطيران المدني وبدعم من وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (المديرية العامة للطيران المدني) المملكة المغربية، حوالي 30 خبيرا دوليا أطروا وأداروا مختلف دورات هذا اللقاء، الذي يعتبر الأول من نوعه الذي ينظم من طرف ثلاث منظمات أساسية في المنطقة، وكذا أزيد من 140 مشاركا يمثلون أربعين بلدا وسبع منظمات دولية و15 فاعلا صناعيا.

وناقشت الندوة، "البيئة التشريعية والقانونية في مجال الطيران المدني"، و "مساهمة التكنولوجيا والابتكار في محاربة تهديدات أمن الطيران المدني"، و "مفاتيح وتحديات الصناعة في مجال تحسين التكنولوجيات ضد الهجمات السيبرانية".

وتطرق المشاركون إلى تأثير الابتكار على أمن الطيران المدني واستعراض آخر الحلول المبتكرة المتصلة بأمن الطيران المدني، وكذا التهديدات القائمة وتدابير التخفيف، لاسيما في الممارسات الصناعية المرتبطة بالأمن السيبراني.

ومكن هذا الحدث الإقليمي المشاركين والجمهور من تقاسم المعطيات والمعلومات ومقتضيات دولية أخرى على صلة بالأمن السيبراني وتحديد المداخل الأساسية لبلورة خارطة طريق مشتركة تقلص من حجم التهديدات.

ونظم على هامش الندوة، معرض تفاعلي عرضت فيه أحدث التقنيات في مجال أمن الطيران المدني ومجموعة من المنتجات والخدمات، إذ شكل فرصة للمشاركين للتعرف والتواصل مع المصنعين ومقدمي الخدمات على علاقة بالمجال.
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