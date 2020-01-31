ووهان الصينية تحولت إلى مسكن أشباح بسبب كورونا.. شاهد

عرضت فضائية " الآن " تقريرا حول مدينة ووهان الصينية والتي ظهر عليها علامات الموت فيروس كورونا تسبب فى خلاء لمدينة بالكامل من السكان بعد أن كانت تعج بالمارة .





كما أوضح التقرير الأسواق والمحلات المغلقة و الشوارع الفارغة ، مشيرا إلى أن فيروس كورونا حول مدينة ووهان من مكان كان أن تكظ باختناقات مرورية الى مدينة فارغة لا تبدو عليها علامات الحياة .





وأضاف أن ووهان الصينية تحولت الى مدينة يسكنها الاشباح فلا يكاد يرى فيها أي مركبة أو شخص بعد الذعر من تفشي وباء فيروس كورونا بها المسمى بمرض الساعة.





ونوه بأن الشوارع لا يسير فيها أحد ، بالإضافة إلى ولا توجد عدم وجود أى وسيلة مواصلات بها ، لذلك أطلق على ووهان الصينية المدينة المنكوبة التى تفشى فيها فيروس كورونا القاتل .





وأشار إلى أنه تم عزل المدينة بالكامل طبقا لقرار الحجر الصحى المفروض عليها ، الى جانب غلق الجامعات والمدن الجامعية كافة مع منع دخول او خروج احد الإصابة بفيروس كورونا .