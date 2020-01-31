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مرأة

هناكل إيه النهاردة.. كفتة دجاج بالخضار والبشاميل وفطائر المانتي بالجلاش.. والحلو: كب كيك بالجيلي

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:09 م
هناكل ايه النهاردة
هناكل ايه النهاردة .. كفتة دجاج بالخضار والبشاميل و فطائر ال
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اسماء محمد
هناكل إيه النهاردة؟.. سؤال يُحيّر عددا كبيرا من الرجال عند توجيهه لهم، لكنه مهم جدا بالنسبة للمرأة لأنها لا تحب أن تقضي وقتا طويلا في إعداد الطعام، وفي النهاية قد لا يعجب أفراد الأسرة، كما أن التفكير في إعداد قائمة طعام مختلفة كل يوم من أكثر الأمور المرهقة للسيدات.

ونعرض في السطور التالية، مجموعة من الأكلات الشهية المتنوعة التي تساعد في إعداد سفرة شهية رائعة.

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طريقة عمل كفتة دجاج بالخضار والبشاميل للشيف شربيني
مقادير كفتة دجاج بالخضار والبشاميل:
بطاطس مكعبات 
نصف ملعقة صغيرة ملح 
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود 
نصف ملعقة صغيرة كمون
 1 ملعقة كبيرة لبن لتحضير الدجاج
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي 
1 حبة متوسطة 
بصل  مفروم فرما ناعما
2 فص ثوم مهروس 
400 جرام صدر دجاج مفرومة
 1 حبة صغيرة فلفل رومي ملون  مقطعة إلى مكعبات
1 كوب جزر بسلة معلب
 1 حبة متوسطة طماطم  مفرومة فرما ناعما
نصف ملعقة كبيرة صلصة صويا 
نصف ملعقة صغيرة 
بهارات دجاج بقدونس مفروم 
1 ملعقة صغيرة كاري 
نصف ملعقة صغيرة ملح
 نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود 
لتحضير صلصة البشاميل
1 ملعقة كبيرة زبدة 
1 ملعقة كبيرة دقيق 
1 كوب لبن كريمة
 نصف ملعقة صغيرة ملح 
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
 للوجه
موتزاريلا مبشورة  حسب الرغبة

طريقة عمل  كفتة دجاج بالخضار والبشاميل:
* يشوح كل الخضار مع البصل والثوم في الزبدة
* تفرم كفتة الدجاج مع البصل والثوم والكزبرة الخضرا
* ثم تشوح مع البصل ثم يضاف التوابل
* ثم توضع كل المكونات في بايركس ثم يضاف عليها البشاميل
* وتدخل الفرن مع الجبنة الموتزاريلا حتى تمام النضج وتقدم.

طريقة فطائر المانتي بالجلاش لزينب مصطفى
مقادير فطائر المانتي بالجلاش
الحشو
بصلة مفرومة 
لحمة مفرومة 
1 ملعقة كبيرة صلصة 
زيت نباتي بابريكا
 فلفل أسود ملح 
1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم 
جلاش 
زيت 
مياه غازية  بطعم الليمون
التزيين
زبادي مع ثوم
 بابريكا 
2 ملعقة زبدة 
1 ملعقة كبيرة 
نعناع جاف 
شطة جافة 

طريقة عمل فطائر المانتي بالجلاش
* تشوح اللحمة المفرومة في الزيت على النار مع البصل المفروم
* يضاف الملح والفلفل الأسود والبابريكا والصلصة
* يضاف البقدونس المفروم ويقلب كل الخليط
* يحشى الجلاش بخليط اللحمة المفرومة ويضاف على الوجه خليط الزيت
* توضع في الفرن حتى تمام النضج

الصوص

* على النار تخلط الزبدة مع البابريكا والشطة والنعناع
* يضاف على وجه الفطائر خليط الزبادي وخليط الزبدة ثم تقدم .

الحلو:
طريقة عمل كب كيك بالجيلي لسالي فؤاد

مقاديركب كيك بالجيلي :
كوب زيتكوب لبن 2 كوب سكر 
3 كوب دقيق
 4 بيض فانيلا رشة ملح
 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
 جيلي أنواع
 نصف كوب ماء مغلي
 نصف كوب ماء بارد
 كريمة مخفوقة جاهزة
 كريز مسكر 

طريقة عمل لكب كيك بالجيلي
* يخلط الزيت مع السكر واللبن والبيض والفانيلا ورشة الملح ونخفق جيدا حتى تمتزج المكونات
* يخلط البيكنج بودر مع الدقيق ثم يضافوا بالتدريج ويقلب جيدا
* يصب الخليط في قوالب الكب كيك بكمية قليلة ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج ويترك حتى يبرد
* يذوب كل نوع جيلي في بولة مع الماء المغلي ثم يضاف الماء البارد ويقلب
* يصب الجيلي فوق الكيك ويدخل القالب الثلاجة حتى تمام التماسك ثم تقدم مزين بالكريمة والكريز
هناكل ايه النهاردة .. كفتة دجاج بالخضار والبشاميل و فطائر المانتي بالجلاش .. وال هناكل ايه النهاردة .. كفتة دجاج بالخضار والبشاميل و فطائر المانتي بالجلاش .. وال
هناكل ايه النهاردة .. كفتة دجاج بالخضار والبشاميل و فطائر المانتي بالجلاش .. وال هناكل ايه النهاردة .. كفتة دجاج بالخضار والبشاميل و فطائر المانتي بالجلاش .. وال
هناكل ايه النهاردة .. كفتة دجاج بالخضار والبشاميل و فطائر المانتي بالجلاش .. وال هناكل ايه النهاردة .. كفتة دجاج بالخضار والبشاميل و فطائر المانتي بالجلاش .. وال
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هناكل إيه النهاردة.. كفتة دجاج بالخضار والبشاميل وفطائر المانتي بالجلاش.. والحلو: كب كيك بالجيلي

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