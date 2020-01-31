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رياضة

لتدعيم صفوف الفريق.. نادي أسوان يضم 10 صفقات في الميركاتو الشتوي

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:37 م
فريق اسوان
فريق اسوان
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كتب: رباب الهوارى
أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان ،برئاسة اللواء أحمد سليمان ،عن أتمام التعاقد مع العديد من الصفقات بفترة الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق بالدورى العام .
وجاءت صفقات أسوان بالمريكاتو الشتوى كالأتى :
١-مصطفي البدري خط وسط مهاجم الانتاج الحربي وأسوان السابق معارًا من الإنتاج الحربي لمدة ٦ أشهر .
٢-محمد عبدالمجيد مهاجم الانتاج الحربي لمدة ٦ اشهر علي سبيل الإعارة .
٣-محمد همام خط وسط مهاجم حرس الحدود،علي سبيل الأعاره
٤-محمد رزق خط وسط طلائع الجيش
٥-محمد المرسي خط وسط مهاجم انبي
٦-لاعب الوسط الغاني سولومون منساه لاعب شباب الساحل اللبناني،في صفقة "انتقال حر"
٧-اللاعب الرواندي تحت السن "جيان كلاود إرانزي" صانع ألعاب المنتخب الرواندي "قادمًا من رايون سبورت الرواندي... إعارة 6 أشهر.
٨-يوسف اسامة نبيه مهاجم إعارة حتي نهاية الموسم من الزمالك .
٩-يوسف علي صانع العاب الزمالك إعارة حتي نهاية الموسم .
١٠-محمد رجب مدافع انبي أعاره الي نهاية الموسم .
ويسعي مسئولي مجلس الادارة والجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة مجدى عبدالعاطي ،لتدعيم صفوف الفريق بفترة الانتقالات الشتوية .
يذكر أن فريق أسوان في المركز 14 بترتيب جدول الدوري المصري ولديه 12 نقاط جمعهم من 2 فوز على إنبي وحرس الحدود و6 تعادل و 7 هزائم.
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