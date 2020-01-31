لتدعيم صفوف الفريق.. نادي أسوان يضم 10 صفقات في الميركاتو الشتوي

أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان ،برئاسة اللواء أحمد سليمان ،عن أتمام التعاقد مع العديد من الصفقات بفترة الانتقالات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق بالدورى العام .
وجاءت صفقات أسوان بالمريكاتو الشتوى كالأتى :
١-مصطفي البدري خط وسط مهاجم الانتاج الحربي وأسوان السابق معارًا من الإنتاج الحربي لمدة ٦ أشهر .
٢-محمد عبدالمجيد مهاجم الانتاج الحربي لمدة ٦ اشهر علي سبيل الإعارة .
٣-محمد همام خط وسط مهاجم حرس الحدود،علي سبيل الأعاره
٤-محمد رزق خط وسط طلائع الجيش
٥-محمد المرسي خط وسط مهاجم انبي
٦-لاعب الوسط الغاني سولومون منساه لاعب شباب الساحل اللبناني،في صفقة "انتقال حر"
٧-اللاعب الرواندي تحت السن "جيان كلاود إرانزي" صانع ألعاب المنتخب الرواندي "قادمًا من رايون سبورت الرواندي... إعارة 6 أشهر.
٨-يوسف اسامة نبيه مهاجم إعارة حتي نهاية الموسم من الزمالك .
٩-يوسف علي صانع العاب الزمالك إعارة حتي نهاية الموسم .
١٠-محمد رجب مدافع انبي أعاره الي نهاية الموسم .
ويسعي مسئولي مجلس الادارة والجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة مجدى عبدالعاطي ،لتدعيم صفوف الفريق بفترة الانتقالات الشتوية .
يذكر أن فريق أسوان في المركز 14 بترتيب جدول الدوري المصري ولديه 12 نقاط جمعهم من 2 فوز على إنبي وحرس الحدود و6 تعادل و 7 هزائم.