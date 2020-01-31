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حوادث

بعد أسبوعين من العلاج.. وفاة ضحية حريق إبشان في كفر الشيخ

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:04 م
صدى البلد
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محمود زيدان

لقيت ربة منزل مقيمة بقرية إبشان بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، مصرعها متأثرة بإصابتها بحروق متفرقة في أنحاء جسدها، بعد أن كانت محتجزة بقسم الحروق في مستشفى كفر الشيخ العام منذ 16 يناير الجاري.

وتلقي اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إشارة من مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد وفاة صفية عبد الحميد، ربة منزل، مصابة بحروق من الدرجات الثلاثة بأماكن متفرقة في جسدها، متأثرة بإصابتها بالحريق.

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وكانت قرية إبشان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، قد شهدت حريقًا مروعًا بالطابق الثاني بمنزل مكون من طابقين بحي سيدي عمر طلحة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بينهم طفلة بحروق، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث نتج عن اشتعال موقد الغاز، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، وانهيار جزئي للعقار، عبارة عن سقوط الجدران، وتصدعات وشروخ في بعض الجدران الأخرى بالمنزل.

وزار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، المصابين في المستشفى، مشددًا على تقديم الرعاية الطبية لهم على أكمل وجه، وصرف إعانات مالية عاجلة للمصابين والمتضررين من الحادث.

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