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ثقافة

نشأت الديهى: الإخوان فصيل غير وطنى تفاخر بمشاركته فى تخريب الدولة

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:42 م
صدى البلد
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طارق موسى
قال الإعلامى نشأت الديهى إن الأعداد الكبيرة من جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى رأيناها أثناء دخولنا معرض القاهرة الدولى للكتاب، تدل على أنه لا خوف على الشعب المصرى ما ظل قارئا، وهذا مدعاة للفخر ويدل أن مصر ستظل دائما بخير. 

وأضاف خلال ندوة مناقشة كتاب أهل الشر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، أن الكتاب يقدم معلومات ووثائق وقصص موثقة جديدة تكشف لأول مرة عن مخططات الإخوان فى هدم الدولة المصرية، والكتاب ٱيضا اعتمد على معلومات موثقة عن الإخوان وليس فيها أى نوع من الإجتهاد الشخصى. 


وأشار إلى أن القصص المروية فى الكتاب على ألسنة أعضاء جماعة الإخوان هو أمر مريع، فى ظل وجود اعترافات لعدد من قيادات جماعة الإخوان بالمشاركة فى عمليات تخريب مصر منذ بداية مشاركتهم فى حريق القاهرة، ومسؤوليتهم عن قتل عدد من رموز السياسة والفكر فى مصر فى ذلك التوقيت ومنهم المشاركين فى مقتل الخازندار وغيره، بدم بارد بل وتفاخرهم بالمشاركة فى هذه الأعمال التخريبية. 

وأوضح أن الإخوان كجماعة هم فصيل غير وطنى من حيث المنشأ، باعتبار هم صنيعة المخابرات البريطانية، فضلا عن اتصالهم بالمخابرات الأجنبية الأخرى عن طريق سفارات هذه الدول فى مصر، وهنا بتجلى دور الكتاب فى فضح جماعة الإخوان. 
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