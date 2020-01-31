وزير التعليم العالي يوقع مذكرة شراكة بين جامعتي لويفل والعلمين

في ختام زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، وقع د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة تفاهم للشراكة بين جامعة لويفل بولاية كنتاكي الأمريكية وجامعة العلمين الأهلية، والمزمع بدء الدراسة بها في سبتمبر ٢٠٢٠، بحضور د. محمد حمزة المستشار الثقافي ورئيس البعثة التعليمية بالولايات المتحدة الأمريكية، ود. أيمن الباز رئيس قسم الهندسة الحيوية بالجامعة.

















كما حرص د. عبدالغفار على زيارة مراكز التميز بالجامعة، ومنها مركز علاج العمود الفقري ومركز الاوعية الدموية وقسم الهندسة الحيوية ومركز ريادة الأعمال، كما اطلع على مراحل تحويل البحث العلمي إلى منتجات صناعية، واطلع على النشاط البحثي لأقسام كلية الهندسة وكلية الطب.

جامعة لويفل تعتبر من الجامعات البحثية المتميزة، وتصنف على أنها جامعة بحثية (R1) ولها ريادة في أبحاث العمود الفقري وأبحاث القلب وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال personalizes Medicine، بالإضافة إلى أنها تعتبر من أفضل ١٦ جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأبحاث الانتقالية.



