وصول 83 بريطانيًا من «ووهان» الصينية إلى قاعدة «برايز نورتون» الملكية البريطانية

وصلت طائرة قادمة من مدينة "ووهان" الصينية وعلى متنها 83 بريطانيًا اليوم /الجمعة/ إلى قاعدة "برايز نورتون" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في بلدية "أكسفوردشاير" جنوبي شرق إنجلترا، وذلك في عملية إجلاء الرعايا البريطانيين المتواجدين في المدينة الصينية خشية إصابتهم بفيروس (كورونا) المستجد.





وذكرت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية أن إدارة الحجر الصحي ستعزل البريطانيين العائدين في منشأة تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية "إن إتش إس" في منطقة (بورو أوف ويرال) الواقعة في شمال غرب إنجلترا لمدة 14 يومًا.





وكانت بريطانيا، أكدت في وقت سابق اليوم، اكتشاف أول حالتين اثنتين لديها مصابة بفيروس (كورونا) المستجد.



