الشباب أكثر من الفتيات.. 11 سببا غير متوقعة لـ فوبيا الزواج وكيفية علاجها

الجاموفوبيا هو الخوف من الزواج وهو خلل نفسي يؤدي إلى حالة من الخوف المرضي تجاه الزواج ، وتفضيل حياة العزوبية، وتلك الفوبيا هي حالة شائعة في المجتمع والنسبة الأكبر عند الرجال بسبب المسؤوليات التي تقع على عاتق الرجل.





وكشف الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية لـ"صدى البلد"، عن أسباب فوبيا الزواج عند الشباب والفتاة.





- الخوف من تحمل المسئوليات في المستقبل.

- عدم الثقة في القدرات الذاتية.

- عدم القدرة على اتخاذ القرارات المصيرية.

- الخوف من الفشل من إقامة حياة اسرية.

- الخوف من فشل العلاقة الجنسية.

- الحياة بمفرده لفترة طويلة من الوقت.

- الخوف من قطع الصلة بالأهل.

- التربية في أسرة مفككة.

- المشكلات العديدة بين الأب والأم وخوفا من تكرار تجربة الزواج .

- الخوف من تجربة فاشلة مرة أخرى.

- الخوف من الخيانة الزوجية.

- الخوف من فقدان مكتسبات الحياة الاجتماعية مثل العمل الخاص بها، الحالة الاقتصادية التي توصلت إليها مع الوقت.









وأكد هندي ان الخوف من الزواج يرجع اسبابة الأساسية من التربية منذ الطفولة، فالامهات والآباء لا يعطون الفرصة لأبنائهم في اتخاذ القرار، أو تحمل المسئولية الكاملة، و التعلم بالمحاولة.





وأضاف أن الفتاة أو الشاب المدلل هم أكثر الأشخاص الذين يعانون من الجاموفوبيا أو الخوف من الزواج .





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الزواج. وأشار إلى أنه يجب على كل فتاة وشاب التفكير فيما يعاني من أسباب نفسية التي ذكرت خلال السطور السابقة، ومحاولة مناقشة السبب مع شخص واعي للتخلص من فوبيا



