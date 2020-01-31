AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أب مجرم ينصب فخا لـ23 طفلا ويحتجزهم بمنزله في حفل عيد ميلاد ابنته .. تفاصيل صادمة

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:05 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

احتجز أب مشتبه في ارتكابه جريمة احتجاز 23 طفلًا كرهائن في حفل عيد ميلاد ابنته، قبل أن يُقتل برصاص الشرطة في الهند.


ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، قتل سوبهاش باتهام الليلة الماضية  خلال احتجازه للأطفال لمدة استمرت 10 ساعات خارج أحد المنازل في ولاية أوتار براديش، حيث تمكنت الشرطة الهندية من  إنقاذ جميع الأطفال المحتجزين.


وقالت الشرطة إن المهتم باتام طالب بإسقاط تهم القتل وسعى للحصول على فدية قدرها 10 ملايين روبية (110 آلاف جنيه إسترليني) لكل طفل قام باحتجازه.


تعرضت زوجة المتهم  لهجوم من قبل السكان المحليين الغاضبين وهي تحاول الهرب وتوفيت متأثرة بجراحها صباح يوم الجمعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تورتة مبهرة.. عيد ميلاد فخم لابنة ماجد المصري الصغرى

في ذكراها.. ابنة أسمهان تكشف كواليس وفاة والدتها |نوستالجيا

مافيش راحة.. إطلاق نار على راقصة خلال حفل زفاف بالهند.. فيديو

ترشيحاتنا

وداعا لآلام القولون.. 8 مشروبات طبيعية تخلصك من مشاكله نهائيا

احترموا بنات الناس ..رضوى الشربيني: أبو تورتة وأبو شنب فيونكة أشباه رجال

الأهلي يفاجئ الجميع ويقيد شوبير في القائمة الإفريقية

غادة نافع: عيطت ليلة الدخلة وجوزي رجعني لأمي

مفاجأة في وفاة 5 عمال بالجيزة.. تفاصيل جديدة كشفتها التحريات الأمنية

غادة نافع تنهار من البكاء على الهواء: أمي ماتت وأنا ببوس إيديها ورجلها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تختنق حتى الموت أمام ابنتها أثناء تناول الطعام.. وهذه آخر كلماتها

شاهد.. حيلة ذكية من سائق تاكسي فى الصين لتجنب عدوى كورونا

مدرب منتخب الصالات: نسعى للفوز على موزمبيق فى أمم إفريقيا.. صور