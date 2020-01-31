أب مجرم ينصب فخا لـ23 طفلا ويحتجزهم بمنزله في حفل عيد ميلاد ابنته .. تفاصيل صادمة

احتجز أب مشتبه في ارتكابه جريمة احتجاز 23 طفلًا كرهائن في حفل عيد ميلاد ابنته، قبل أن يُقتل برصاص الشرطة في الهند.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، قتل سوبهاش باتهام الليلة الماضية خلال احتجازه للأطفال لمدة استمرت 10 ساعات خارج أحد المنازل في ولاية أوتار براديش، حيث تمكنت الشرطة الهندية من إنقاذ جميع الأطفال المحتجزين.

وقالت الشرطة إن المهتم باتام طالب بإسقاط تهم القتل وسعى للحصول على فدية قدرها 10 ملايين روبية (110 آلاف جنيه إسترليني) لكل طفل قام باحتجازه.

تعرضت زوجة المتهم لهجوم من قبل السكان المحليين الغاضبين وهي تحاول الهرب وتوفيت متأثرة بجراحها صباح يوم الجمعة.