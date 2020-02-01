بريطانيا تخرج رسميًا من الاتحاد الأوروبي

خرجت بريطانيا ، اليوم السبت، رسميًا من الاتحاد الأوروبي لتضع حدا لسنوات من التجاذبات السياسية.





وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن خروج المملكة المتّحدة من الاتّحاد الأوروبي سيُشكّل "بداية" لمرحلة من "التجديد" و"التغيير" بالنسبة إلى البلاد.





وصوت البريطانيون في يونيو 2016 في استفتاء شعبي لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وهو ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون، زعيم الحزب المحافظ الذي كان يدعم البقاء ضمن التكتل الأوروبي.



