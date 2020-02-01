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أخبار العالم

بريطانيا تخرج رسميًا من الاتحاد الأوروبي

السبت 01/فبراير/2020 - 01:08 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
خرجت بريطانيا، اليوم السبت، رسميًا من الاتحاد الأوروبي لتضع حدا لسنوات من التجاذبات السياسية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن خروج المملكة المتّحدة من الاتّحاد الأوروبي سيُشكّل "بداية" لمرحلة من "التجديد" و"التغيير" بالنسبة إلى البلاد.

وصوت البريطانيون في يونيو 2016 في استفتاء شعبي لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وهو ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون، زعيم الحزب المحافظ الذي كان يدعم البقاء ضمن التكتل الأوروبي.

 لكن وزيرة الداخلية في حكومته تيريزا ماي التي خلفته في المنصب لم يكن أحسن حظا منه. فقد استقالت هي الأخرى بعد أن رفض البرلمان البريطاني ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل.
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