مبسوط وفرحان.. محمود البزاوى يحتفل بتكريم ابنته بمهرجان الإسكندرية

علق الفنان محمود البزاوي على فوز ابنته "منة" بجائزة "هيباتيا الذهبية"، عن فيلمها "جدي الشقي"، الذي شاركت به في عروض الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.





نشر البزاوي عبر حسابه على توتير، صورة ابنته أثناء التكريم، وعلّق كاتبا: "أنا مبسوط جدا وفرحان أوي ببنتي اللي فازت النهاردة بجائزة أحسن فيلم في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ومبسوط أكتر إن الفيلم بيتكلم عن جدها وعمنا محمود السعدني.. النهاردة يا عم محمود منه فرحت بيك وفرحتنا بيها.. مبروك يا حبيبتي".



