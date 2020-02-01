مبسوط وفرحان.. محمود البزاوى يحتفل بتكريم ابنته بمهرجان الإسكندرية

علق الفنان محمود البزاوي على فوز ابنته "منة" بجائزة "هيباتيا الذهبية"، عن فيلمها "جدي الشقي"، الذي شاركت به في عروض الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.
نشر البزاوي عبر حسابه على توتير، صورة ابنته أثناء التكريم، وعلّق كاتبا: "أنا مبسوط جدا وفرحان أوي ببنتي اللي فازت النهاردة بجائزة أحسن فيلم في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ومبسوط أكتر إن الفيلم بيتكلم عن جدها وعمنا محمود السعدني.. النهاردة يا عم محمود منه فرحت بيك وفرحتنا بيها.. مبروك يا حبيبتي".
يشار إلى الفنان محمود البزاوي تعاقد على المشاركة فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية"، من بطولة ياسمين صبرى، والمقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل من إنتاج شركة سينرجى، وكتب له المعالجة الدرامية محمد سيد بشير، سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.
ويجرى مخرج العمل مرقس عادل حاليًا بروفات قراءة مع الممثلين جمعت كل من النجوم ياسمين صبرى ودياب وأحمد مجدى، وذلك للوقوف على التفاصيل المبدئية للشخصيات، حيث وضعت الشركة المنتجة موعد مبدئى للتصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.