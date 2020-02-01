بعد الإطاحة به.. رئيس وزراء قطر السابق يستقبل والد تميم

وسط تضارب الأنباء حول أسباب الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء القطري، عبد الله بن ناصر آل ثاني، قام حمد بن خليفة والد أمير قطر، تميم بن حمد، بزيارة عبد الله بن ناصر في منزله الأمر الذي دفع الكثيرين للتساؤل حول مغزى تلك الزيارة.





ونشر شقيق تميم، جوعان بن حمد آل ثاني، صورة من الزيارة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وقد أظهرت الصورة أمير قطر السابق مع رئيس الوزراء المستقيل.





وقال بن حمد في تغريدته: "سيدي صاحب السمو الأمير الوالد يزور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني في منزله العامر. الأوطان تشكر رجالها وتقدر إنجازاتهم".





من جانبه، نشر بن ناصر تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "تشرفتُ صباح اليوم بزيارة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني باني دولة قطر الحديثة ، حيث كانت كلماته بمثابة وسام على صدري ، هذا أمر ليس بغريب فالأمير الوالد هو من تعلمنا منه أبجديات العطاء لهذا الوطن الغالي".







​وكان رئيس الوزراء القطري قد تقدم باستقالة حكومته، الثلاثاء الماضي، دون إيضاح الأسباب، وقد عين أمير قطر خلفا له، خالد بن خليفة آل ثاني.





وكشفت تقارير عدة عن أن سبب الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء القطري، فكشف موقع "ميدل إيست أون لاين"، عن أن عبد الله بن ناصر كان من بين المؤيدين للمصالحة مع دول الرباعي العربي ، وقد مثّل قطر في القمة الخليجية التي استضافتها الرياض مؤخرا.





وآنذاك صدرت إشارات متضاربة من قطر حول إمكانية حدوث مصالحة، لكن القمة انتهت دون نتيجة.





فيما ذكرت صحيفة "صدى" السعودية، أن هناك خلافات داخل الأسرة الحاكمة في قطر، حيث أوضحت مصادر مقربة منها، أن سبب إجبار رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني على الاستقالة، رفضه للوجود التركي في قطر.





وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر قال في مجلس خاص بعزاء والدته: "أخاف نندم على جيّة الأتراك ولا يطلعون بعدين"، وهي الجملة التي كانت سببًا في إقالته من منصبه.



