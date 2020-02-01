فى الذكرى الثامنة لـ حادثة ستاد بورسعيد.. تعرف على شهداء النادي الأهلي

فى الأول من فبراير من عام 2012 وبالتحديد مساء الموافق يوم الاربعاء جرت مذبحة راح ضحيتها

شهيدا من جماهير النادي الأهلي داخل ستاد بورسعيد الدولي حينئذ، عقب مباراة جرت بين فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ومضيفه المصري البورسعيدي فى الدوري الممتاز .





حادثة صارت أبشع كارثة فى تاريخ الرياضة المصرية بعدما قام عدد كبير من البلطجية والمتأمرين باقتحام الملعب عقب إطلاق الحكم فهيم عمر صافرته معلنا نهاية المباراة بفوز المصرى 3/1 دون أى مبرر للتعدى على لاعبى الأهلى وجهازهم الفنى، قبل أن تتجه نحو مدرجات الضيوف لتعتدى على جماهير الأهلى، ليسقط عشرات الضحايا ومئات المصابين، بخلاف المفقودين الذين لم يتم العثور عليهم حتى الآن.





وعقب الحادثة المروعة وعدد الضحايا الذي وصل الى 74 قتيل قرر اتحاد الكرة المصري تجميد النشاط الكروى فى مصر لحين التحقيق فى ملابسات ما حدث وتوفير الضمانات الأمنية اللازمة لاستكمال المسابقة، وإلا سيتم إلغاؤها تماما، قبل أن يجبر مجلس اتحاد الكرة على التنحي وقتها.

وقرر مجلس إدارة الأهلى تجميد النشاط الرياضى تماما لحين القصاص للضحايا، فى الوقت الذى تضامنت فيه أندية الدورى مع الأهلى وقررت تجميد نشاطها وعلى رأسها نادى الزمالك الذى كان أول من بادر بالإعلان عن تجميد نشاطه الكروى تماما وإعلان الحداد، وطالب بالغاء الدورى.

ورفض الجهاز الفنى لنادي الزمالك بقيادة حسن شحاتة استكمال مباراته أمام الإسماعيلى التى بدأت عقب مباراة «الكارثة» باستاد القاهرة بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل 2/2 وذلك بعد معرفة أخبار ما حدث فى بورسعيد.

وفى بورسعيد تقدم مجلس إدارة المصرى برئاسة كامل أبوعلى باستقالته عقب الأحداث، حيث أكد أن ما حدث من أعمال شغب مدبرة من فئة مندسة وسط الجماهير، وأن جماهير بورسعيد بريئة مما حدث.

كما تقدم التوءم حسام وإبراهيم حسن باستقالتهما من تدريب النادي المصري احتجاجا على ما حدث وقررا اعتزال التدريب.

ونتجت المذبحة 74 شهيدا بين الجماهير بخلاف مئات المصابين الذين قدر عددهم بحوالى ألف.



ونتج عن الحادثة استشهاد 74 مشجع من جماهير النادي الأهلي كانت أسمائهم كالتالي :- 1- محمود غندور 2- ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ 3- ﻛﺮﻳﻢ ﺟﻮﻧﻴﻮﺭ 4- ﺇﺳﻼﻡ ﻋﻠﻮﺍﻥ 5- ﺃﺣﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ 6- ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺼﺎﻡ 7- ﺳﻴﺪ ﺟﻮﺩﻩ 8- ﺭﺷﺪﻯ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ 9- ﺃﻧﺲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻞ 10- ﻛﺮﻳﻢ ﺧﺰﺍﻡ 11- ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﺮﺳﺎﻡ 12- ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺒﻄﻞ 13- ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺟﻤﺎﻝ ﺷﻌﺒﺎﻥ 14 ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﺘﺤﻰ 15 ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 16- ﺃﺣﻤﺪ ﻓﻮﺯﻯ 17- ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﻮﺩ 18- ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﻠﻤﻰ 19- ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ 20- ﺃﺣﻤﺪ ﻭﺟﻴﻪ 21- ﻋﻤﺮ ﻋﻤﺮﻭ 22 - ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺻﺎﺑﺮ 23 - ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺮﻓﺎﻋﻰ 24 - ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮﻯ 25 - ﺃﻣﺠﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ 26- ﺯﻳﺎﺩ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ 27- ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺘﻮﻟﻰ 28- ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﻴﺪ 29- ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻃﺮ 30- ﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ 31- ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ 32- ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ 33- ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪ 34- ﺧﻴﺮﻯ ﻓﺘﺤﻰ 35- ﺣﺴﻦ ﻓﻬﻤﻰ 36 ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻤﻴﺮ ﻋﺎﻃﻒ 37- ﺍﻟﻌﺮﺑﻰ ﻛﻤﺎﻝ 38- ﻣﻬﺎﺏ ﺻﺎﻟﺢ 39- ﺃﺣﻤﺪ ﺯﻛﺮﻳﺎ 40- ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺷﺮﻑ 41- ﺃﺳﺎﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ 42 - ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ 43 - ﺇﺳﻼﻡ ﺃﺣﻤﺪ 44 - ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻏﻠﻰ 45 - ﺃﺣﻤﺪ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ 46 - ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻰ 47 - ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻧﺼﺮ 48 - ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻨﺒﻰ 49- ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ 50- ﻛﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﻠﻴﺠﻰ 51- ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎﻝ 52- ﺇﺳﻼﻡ ﺣﺴﻦ 53- ﻋﻤﺮﻭ ﻋﻄﺎ 54- ﺃﺣﻤﺪ ﻋﺰﺕ 55- ﺳﻌﺪ ﺟﻤﺎﻝ 56- ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ 57- ﺣﺎﻣﺪ ﻓﺘﺤﻰ 58- ﺃﺣﻤﺪ ﻃﻪ 59- ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻮﺭﺑﺠﻰ 60- ﺃﻳﻤﻦ ﻫﻴﺒﻪ 61- ﻣﻤﺪﻭﺡ ﺍﻟﺒﻨﺪﺍﺭﻯ 62 - ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺪﺳﻮﻗﻰ 63 - ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ 64 - ﻛﺮﻳﻢ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ 65 - ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ 66 - ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺸﺎﺑﻮﺭﻯ 67 - ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺳﻼﻣﻪ 68 - ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺮﻭﺱ 69 - ﺃﺣﻤﺪ ﺃﺳﺎﻣﻪ 70 - ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺃﺣﻤﺪ 71 - ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ 72 - ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ 73- ﺃﺳﺎﻣﻪ ﺃﺣﻤﺪ 74- ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﺎﺭﻳﻜﺎ

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