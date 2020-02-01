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رياضة

رسميًا.. مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع النيجيري إيجالو

السبت 01/فبراير/2020 - 04:57 ص
النيجيري إيجالو
النيجيري إيجالو
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محمد رشاد
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، منذ قليل، حسم صفقة اللاعب أوديون إيجالو من فريق شنجهاي جرينلاند الصيني.

وانتهى موسم الانتقالات الشتوي في إنجلترا في تمام الساعة الواحدة صباح اليوم بتوقيت القاهرة.

وذكرت تقارير صحفية مساء أمس أن مانشستر يونايتد نجح في التوصل إلى اتفاق، في الساعات الأخيرة، من الميركاتو الشتوي، لضم إيجالو.

وأصدر النادي الإنجليزي بيانًا رسميًا للإعلان عن صفقة أوديون إيجالو.

وأوضح الشياطين الحمر أن المهاجم النيجيري سينتقل إلى الأولد ترافورد على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الحالي.

ومن جانبه، أعرب المدرب أولي جونار سولشاير عن سعادته بتلك الصفقة، حيث قال: "أوديون لاعب ذو خبرة، سيأتي ويمنحنا خيارًا قويًا في الخط الهجومي خلال الفترة القصيرة التي سيقضيها معنا".

وأضاف: "إنه فتى كبير ومحترف للغاية، سيقدم كل ما لديه معنا".

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