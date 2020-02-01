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حظك اليوم السبت 1-2- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

السبت 01/فبراير/2020 - 08:25 ص
حظك اليوم السبت 1-2-
حظك اليوم السبت 1-2- 2020
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هاجر هانئ
يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم، السبت 1- 2- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي حظك اليوم السبت 1-2- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج.

برج الحمل
عاطفيا: عطارد في برجك يجعلك يقظا ومقبلا على الحياة وتفكر بصورة إيجابية.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المال يدفعك للتركيز على المال والأعمال، فقط اعتن بحساباتك وخطواتك.

برج الثور
مهنيا وصحيا: القمر في برجك يمدك اليوم بالطاقة وبالموهبة التنظيمية.
عاطفيا واجتماعيا: يمدك القمر بالثقة في النفس وتغمرك كلمات الإعجاب.

برج الجوزاء
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل وتساعدك بصيرتك على الاستنتاج الجيد، فقط لا تعلن ما تتوصل إليه.
عاطفيا: تتملكك مشاعر حنين وتراجع الماضي وتحلل وتستنتج جيدا، فقط قاوم ميلك للغضب.

برج السرطان
عاطفيا واجتماعيا: القمر في وضع داعم وقد يساعدك صديق أو حبيب على إيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة.
مهنيا وماليا: تقوم بتنمية أعمال وتحصل بسهولة على دعم من زملاء أو رؤساء في العمل، فقط لا تغامر وانتبه لنفقاتك.

برج الأسد
مهنيا: القمر في مربع برجك يصيبك بالعصبية.. أنت بحاجة للسيطرة على انفعالاتك والتحكم في ردودك.
عاطفيا واجتماعيا: اعتمد اللباقة والدبلوماسية ولا تتكلم فيما لا يخصك وحافظ على توازنك النفسي مهما تعرضت لاهتزازات.

برج العذراء
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يمدك بالحماس وتميل نحو المغامرة وتجربة كل جديد.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والخلافات.. تتمتع اليوم بمخيلة خصبة وتبدو ساطعا وملهما.

برج الميزان
عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل الحب يمنحك تأثيرا قويا وتستطيع أن تقدم آراءك بدبلوماسية وموضوعية.
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يساعدك على التصرف بعقل ورصانة وتخطط للمستقبل ببصيرة وحكمة.

برج العقرب
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب الحدة مع شريك حياتك وأن تظهر رغباتك بلطف.
مهنيا وماليا: اليوم القمر بمواجهة برجك.. اعتمد على روحك الحذرة كي تتفادى العقبات.

برج القوس
مهنيا: القمر في منزل العمل يجعلك مصرا على صنع المعجزات، فقط اعتمد الدقة في الإنجاز.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد بمنزل العلاقات يمنحانك إشراقة وحضورا والوقت مناسب لترفع درجة عطائك وتعطي انطباعا جيدا عنك.

برج الجدي
عاطفيا: القمر في منزل الحب.. في الأفق لقاءات ناجحة وتقترب ممن تحب ببساطة.
مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يمنحك أفكارا رائعة وقد يعدك ذلك بانفراجة مهنية أو مالية.

برج الدلو
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يدفعك لاسترجاع ذكريات مؤلمة.. لا تندم على ما فات فالوقت يسمح بتصحيح الأخطاء.
مهنيا وماليا: الأفلاك تطالبك أن تحترس من النصب أو الاحتيال وكن متكتما وحذرا.

برج الحوت
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك لتلبية حاجة الآخرين وتعرف كيف تأسرهم.
عائليا وعاطفيا: فينوس في برجك تعدك بقضاء أوقات عاطفية دافئة تقضيها مع الأخوة والأحباب.

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