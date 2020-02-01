حظك اليوم السبت 1-2- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم ، السبت 1- 2- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي حظك اليوم السبت 1-2- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج.





برج الحمل عاطفيا: عطارد في برجك يجعلك يقظا ومقبلا على الحياة وتفكر بصورة إيجابية. مهنيا وماليا: القمر في منزل المال يدفعك للتركيز على المال والأعمال، فقط اعتن بحساباتك وخطواتك.





برج الثور مهنيا وصحيا: القمر في برجك يمدك اليوم بالطاقة وبالموهبة التنظيمية. عاطفيا واجتماعيا: يمدك القمر بالثقة في النفس وتغمرك كلمات الإعجاب.



برج الجوزاء

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للتأمل وتساعدك بصيرتك على الاستنتاج الجيد، فقط لا تعلن ما تتوصل إليه.

عاطفيا: تتملكك مشاعر حنين وتراجع الماضي وتحلل وتستنتج جيدا، فقط قاوم ميلك للغضب.





برج السرطان عاطفيا واجتماعيا: القمر في وضع داعم وقد يساعدك صديق أو حبيب على إيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة. مهنيا وماليا: تقوم بتنمية أعمال وتحصل بسهولة على دعم من زملاء أو رؤساء في العمل، فقط لا تغامر وانتبه لنفقاتك.





برج الأسد مهنيا: القمر في مربع برجك يصيبك بالعصبية.. أنت بحاجة للسيطرة على انفعالاتك والتحكم في ردودك. عاطفيا واجتماعيا: اعتمد اللباقة والدبلوماسية ولا تتكلم فيما لا يخصك وحافظ على توازنك النفسي مهما تعرضت لاهتزازات.





برج العذراء مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يمدك بالحماس وتميل نحو المغامرة وتجربة كل جديد. عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط والخلافات.. تتمتع اليوم بمخيلة خصبة وتبدو ساطعا وملهما.





برج الميزان عاطفيا واجتماعيا: عطارد في منزل الحب يمنحك تأثيرا قويا وتستطيع أن تقدم آراءك بدبلوماسية وموضوعية. مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثامن يساعدك على التصرف بعقل ورصانة وتخطط للمستقبل ببصيرة وحكمة.





برج العقرب عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب الحدة مع شريك حياتك وأن تظهر رغباتك بلطف. مهنيا وماليا: اليوم القمر بمواجهة برجك.. اعتمد على روحك الحذرة كي تتفادى العقبات.





برج القوس مهنيا: القمر في منزل العمل يجعلك مصرا على صنع المعجزات، فقط اعتمد الدقة في الإنجاز. عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد بمنزل العلاقات يمنحانك إشراقة وحضورا والوقت مناسب لترفع درجة عطائك وتعطي انطباعا جيدا عنك.





برج الجدي عاطفيا: القمر في منزل الحب.. في الأفق لقاءات ناجحة وتقترب ممن تحب ببساطة. مهنيا وماليا: الوضع الفلكي يمنحك أفكارا رائعة وقد يعدك ذلك بانفراجة مهنية أو مالية.





برج الدلو عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وقد يدفعك لاسترجاع ذكريات مؤلمة.. لا تندم على ما فات فالوقت يسمح بتصحيح الأخطاء. مهنيا وماليا: الأفلاك تطالبك أن تحترس من النصب أو الاحتيال وكن متكتما وحذرا.



