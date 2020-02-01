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فن

الثنائي الشهير.. أحمد حسن يتزوج على زينب | فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 09:54 ص
أحمد حسن
أحمد حسن
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آيه عاطف
تصدر الثنائي، أحمد حسن وزوجته زينب، مؤشرات البحث جوجل، بعد انتشار فيديو لأحمد حسن وهو يرتدي بذلة الزفاف برفقة عروسه الجديدة، ويواجه زينب بها.

بينما قامت زينب، بالتعدي عليهما بالضرب المتواصل والبكاء، ليكشف لها في النهاية أن الأمر ما هو إلا مقلب، وفخ وقعت به وصدقته.

ولاقى الفيديو هجوما شديدا من وراد السوشيال ميديا، مشيرين إلى أن أحمد حسن وزوجته زينب، فشلوا في التمثيل وإنهما مستعدان لفعل أي شيء حتى يحتلوا التريند.

يذكر أن أعلن الثنائي منذ عدة أشهر اعتزالهما السوشيال ميديا، لكنهم سرعان ما عادا مجددًا إليه بعد غياب أيام قليلة فقط.
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