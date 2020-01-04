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فن

بعد استغلالهما ابنتهما.. أحمد حسن وزينب يثيران الجدل بـ فيديو جديد

السبت 04/يناير/2020 - 11:07 ص
احمد حسن وزينب
احمد حسن وزينب
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أحمد إبراهيم
عاد اليوتيوبر أحمد حسن وزينب لإثارة الجدل من جديد وذلك بعد طرح أول أغنية لهما على اليوتيوب بعنوان "والله ما تغيبي عن البال". 

وحققت الأغنية حتى الآن 700 ألف مشاهدة منذ طرحها خلال الساعات القليلة الماضية وتصدرت الأغنية قائمة الفيديوهات الأكثر رواجا على اليوتيوب. 

احمد حسن وزينب أثارا غضب الجمهور بعد استغلالهما طفلتهما في فيديوهات وعرضوا تفاصيل حياتهما خلالها وانتهكا حقوق طفلتهم. 

ووقع أحمد حسن في خطأ جديد، استفز به المتابعين بعد أن وجه رسالة إلى زوجته زينب في تعليق وضعه على صورة جمعتهما في دبي، وهو ما أثار استياء الجمهور.
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