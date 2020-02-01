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محافظات

محافظ أسوان: الاتفاق مع وزير الأوقاف لدفع العمل بالمشروعات المشتركة لإنهائها بنهاية العام الحالى.. فيديو وصور

السبت 01/فبراير/2020 - 02:21 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
أوضح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم خلال لقائه مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة مناقشة الموقف التنفيذى لـ 6 مشروعات داخل نطاق المحافظة.


وقال أشرف عطية إن الهدف من المشروعات دفع العمل بمشروع الإسكان المتميز بحى العقاد لاستكمال المراحل التالية، خاصة بعد نجاح المحافظة بالتنسيق مع الوزارة فى البدء بتسليم المرحلة الأولى من المشروع بواقع 312 وحدة سكنية عقب رفع فروق التكلفة المالية عن الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم بإجمالى 2118 منتفعا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى لهم.


وأضاف المحافظ أن هذا بجانب التسليم الفورى لأى حاجز لوحدات سكنية بمشروع أبراج سما أسوان قام بتسديد المتأخرات والأقساط المالية المستحقة عليه، حيث سيتم الانتهاء من تشطيب وواجهات 9 أبراج من أجمالى 10 أبراج.

 
وأكد أنه تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف على تنظيم معارض دائمة للسجاد والأثاثات بمحلات خان أسوان تشمل خصومات وأكازيون مع فتح مكاتب للصيانة والأمن، وأيضًا معمارية وهندسية للتشطيب بأسعار مخفضة لمساعدة الحاجزين بمشروعات الإسكان المتميز وسما أسوان لاستكمال تشطيب الوحدات السكنية الخاصة بهم، وهو الذى سيساهم بالتوازى في التسويق لمحلات الخان بإجمالى 121 محلا.


وأوضح أنه تم التنسيق للإسراع بإنشاء مشروع مول حورس بمدينة إدفو "سكنى – تجارى" والذي يقع على مساحة 2326 م2، حيث سيضم المول بدروم ودور أرضى و7 أدوار علوية لتحقيق المردود الإيجابى منه لأهالى المدينة.
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