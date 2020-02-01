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فن

محمد هنيدي.. لاعب نادي الزمالك الذي رسب في كل مراحله الدراسية

السبت 01/فبراير/2020 - 12:27 م
محمد هنيدي
محمد هنيدي
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محمد نحلة
تحل اليوم، السبت، ذكرى ميلاد الفنان محمد هنيدي، الذي يعد واحدا من أكبر نجوم الكوميديا في مصر، ولكن هذا النجاح لم يكن ملازما لـ "هنيدي" منذ الصغر.

هنيدي قضى جزءا من حياته في ليبيا، وعاد إلى مصر وهو في الصف الرابع الابتدائي، وسكن في إمبابة، وألحقه والده للعب الكرة بنادي الزمالك، ولكن يبدو أن الكرة أثرت على دراسته فنجح في الثانوية العامة بمجموع 57.5%، وهو ما جعله يلتحق بكلية الحقوق. 

ولكن يبدو أن هواياته لم تتماش مع الكلية التي التحق بها، ففصلته الإدارة بعد عامين بسبب كثرة رسوبه، وذلك لأنه كان دائما يسعى وراء حلمه ويقضي معظم وقته في المسرح. 

واستغل "هنيدي" الفرصة وتقدم بأوراقه إلى معهد الفنون المسرحية، لكنه رسب حينها، ثم  أجبرته عائلته على الالتحاق بمعهد «فني تجاري» بمنيل الروضة، وحصل على شهادته بعد عامين.

وعلى الرغم من هذا، ظل حلم التمثيل يلاحقه، فحاول الالتحاق بمعهد السينما، وتم قبوله، وحصل على البكالوريوس من المعهد عام 1991.
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