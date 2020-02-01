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حوادث

غرق سيدة في انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة بسوهاج

السبت 01/فبراير/2020 - 01:06 م
جثة
جثة
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خالد رياض

لقيت ربة منزل مصرعها غرقا في انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة نجع حمادي بدائرة مركز المراغة بسوهاج، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى المراغة المركزي.


تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة بناحية قرية شندويل البلد دائرة المركز، قيادة "عبير محمد" ربة منزل سيارة ملاكي تحمل رقم 13174 ملاكي سوهاج علي الطريق الوسطاني "أسيوط - سوهاج" انقلبت بها السيارة في ترعة نجع حمادي المجاورة للطريق.


نتج عن الواقعة مصرع قائدة السيارة، تم انتشال الجثة والسيارة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري بإدارة الحماية المدنية بسوهاج، وأشارت المعاينة الأولية أن سبب الحادث السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائدة السيارة.


حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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