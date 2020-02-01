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تعليم

انطلاق مسابقات النشاط الفني لأسبوع فتيات الجامعات المصرية بجامعة الفيوم

السبت 01/فبراير/2020 - 02:21 م
انطلاق مسابقات النشاط
انطلاق مسابقات النشاط الفني لأسبوع فتيات الجامعات المصرية
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أعلن د. أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم انطلاق مسابقات الموسيقى والكورال ضمن مسابقات النشاط الفني، والتي تشمل كذلك الفنون التشكيلية والرسم، وذلك في إطار فعاليات أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس والذي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من 31 /1 /2020 وحتى 6 /2 /2020.

 

وقد استقبل الدكتور  شديد و الدكتور خالد عطالله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أعضاء لجنة تحكيم مسابقات الموسيقى والكورال؛ والتي ضمت الموسيقار والملحن هاني شنودة، والدكتور محمود بيومي عميد معهد الكونسرفتوار الأسبق.


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والدكتور محمد عارف الأستاذ بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان بحضور الدكتور أحمد فتحي عميد كلية التربية النوعية بجامعة الفيوم ورئيس اللجنة الفنية العليا لأسبوع الفتيات، وعدد من نواب الجامعات المصرية والعمداء ومستشاري رئيس جامعة الفيوم ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وذلك اليوم السبت الموافق 1 /2 /2020.


وأوضحت لجنة التحكيم أن أسس تقييم مسابقات الموسيقى والكورال تعتمد على تكوين الفرقة الموسيقية والأداء والالتزام بالوقت المحدد والتوزيع الموسيقي والتوازن بين الأصوات والمظهر بالإضافة إلى قيادة الفرقة.


انطلاق مسابقات النشاط الفني لأسبوع فتيات الجامعات المصرية بجامعة الفيوم
انطلاق مسابقات النشاط الفني لأسبوع فتيات الجامعات المصرية بجامعة الفيوم
انطلاق مسابقات النشاط الفني لأسبوع فتيات الجامعات المصرية بجامعة الفيوم
انطلاق مسابقات النشاط الفني لأسبوع فتيات الجامعات المصرية بجامعة الفيوم
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