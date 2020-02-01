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تعليم

جامعة كفر الشيخ تشارك في كرنفال أسبوع الفتيات الخامس بالفيوم

السبت 01/فبراير/2020 - 02:07 م
كرنفال أسبوع الفتيات
كرنفال أسبوع الفتيات الخامس
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شارك وفد من جامعة كفر الشيخ تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة المنوفية، برئاسة الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس والذي تنظمه جامعة الفيوم بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ورؤساء الجامعات المصرية ونوابهم والطالبات المشاركات خلال الفترة من 31 يناير وحتي 6 فبراير الجاري بمشاركة 4 آلاف طالبة من 25 جامعة حكومية.

وأكد رئيس الجامعة أن كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية يعد أحد أهم أنشطة القمة التي تقام منافستها بين الجامعات المصرية مشيرًا إلى أن الجامعة تشارك في منافسات الأنشطة المتنوعة رياضية وعلمية وثقافية وفنية والجوالة والقرآن الكريم كما ستشارك الجامعة بمسابقة الطالبة المثالية.

وأضاف الدكتور دسوقي أن استراتيجية الجامعة ترتكز على اكتشاف ودعم الطلاب الموهوبين وتشجيعهم في شتى المجالات للحفاظ على موهبتهم والارتقاء بها لخلق جيل جديد من المواهب الشابة والمبدعة مؤكدا أن الجامعة تعمل على صقل قدرات طلابها وتنمية مهاراتهم من خلال الأنشطة تحقيقا لرؤيتها التي تستهدف تحقيق التميزوالريادة لطلابها لتعزيزالانتماء والهوية الوطنية.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة أن الجامعة تولي الأنشطة الطلابية اهتمامًا كبيرًا وتشارك في مختلف المنافسات وتحرص إدارة الجامعة على تقديم الرعاية والدعم اللازم للطلاب للاستمرار فى تفوقهم وأن الجامعة تقف خلف طلابها المشاركين فى مختلف المسابقات.
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