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أخبار العالم

في ظل الاهتمام العالمي بفيروس كورونا.. إغلاق مدرسة شرطة بتركيا بسبب انتشار الجرب

السبت 01/فبراير/2020 - 02:34 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قررت السلطات التركية غلق مدرسة للشرطة بسبب انتشار مرض الجرب، بحسب ما ذكرت صحيفة "زمان" التركية.

وقالت الصحيفة إنه في الوقعت الذي يشهد العالم ضجة كبيرة وموجة خوف عارمة بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد القاتل قادمًا من الصين، تعيش تركيا قلقا من انتشار الجرب، حيث أغلقت مدرسة الشرطة في إسطنبول بعد انتشار واسع لمرض الجرب.

وأشارت إلى أن السلطات التركية أصدرت قرارًا بغلق المدرسة المهنية العليا للشرطة في منطقة ساريير بإسطنبول، لمدة 10 أيام، بسبب انتشار مرض الجرب داخلها، وبدأت حملة للكشف على عدد كبير من العاملين بها.


وأوضحت أن إدارة مدرسة ” عادل سعد الله” المهنية للشرطة قررت غلقها لمدة 10 أيام من أجل تجنب انتشار المرض في عدد أكبر من المترددين عليها، وبدأت معالجة وتعقيم المباني الخاصة بها.

وكانت نائبة حزب الشعب الجمهوري المعارض، غمزى تاشجي آر، قد تحدثت الشهر الماضي أمام البرلمان، عن انتشار مرض الجرب في تركيا، مقدمة طلب إحاطة لوزير الصحة التابعة لحزب العدالة والتنمية.

وحذر الصيادلة الأتراك في وقت سابق من عدم توافر الأدوية الخاصة بعلاج مرض الجرب.

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