AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قناة وحيدة تنقل مباراة منتخبي مصر والمغرب في تصفيات أمم أفريقيا للكرة النسائية

السبت 01/فبراير/2020 - 02:20 م
منتخب مصر للكرة النسائية
منتخب مصر للكرة النسائية
Advertisements
يسرى غازى
أعلنت قناة المغربية عن إذاعة مباراة منتخب مصر للكرة النسائية والمغرب علي شاشتها فى المقرر إقامتها الثالثة عصرا بتوقيت المغرب الثانية بتوقيت مصر.

وترأس بعثة منتخب مصر الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية وتضم البعثة 20 لاعبة : 
فرح سمير والهام هاني وحبيبة خالد ونادين ياسر وليلي شريف وإيمان حسن و يارا ياسر وندي الغريب واميرة محمد و هدي شكري  ودانا كريم ومروة طلعت وندا عماد وإسراء فرج وهنا وجيه ونادين حسن وشروق إبراهيم وامل ناصر وهاجر أحمد وملك تامر.

فيما ضمت قائمة الجهاز الفني لمنتخب فراعنة النسائية كل من: حسين عبد اللطيف المدير الفني ومصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب حراس المرمي ورحاب ممدوح المدير الإداري والدكتور أحمد بسيوني طبيب المنتخب والدكتورة هبه فهمي أخصائي العلاج الطبيعي والدكتورة هناء المهيري استشاري التغذية وشريف نعيم مسؤول المهمات.

وخرجت بسمة محمد من قائمة الفريق لتعرضها للإصابة بالتواء في الكاحل حيث أكدت الفحوصات الطبية عدم اللحاق بالمباراة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جهاز منتخب الكرة النسائية يوافق على المشاركة في بطولة شمال إفريقيا بالجزائر

مواعيد مباريات منتخب النسائية في دورة شمال أفريقيا الودية

منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة يختتم تدريباته قبل السفر إلى الجزائر

منى زكى تدعم منتخب مصر للكرة النسائية بالمطار قبل السفر للجزائر

غداً.. منتخب الكرة النسائية يلتقي الجزائر في افتتاحية دورة شمال أفريقيا

بتروسبورت يستضيف مباراة منتخب الكرة النسائية أمام المغرب بتصفيات كأس العالم

ترشيحاتنا

موعد مباراة أول أغسطس ضد الزمالك في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

الحاصلون على عفو رئاسي: عرفنا الإخوان على حقيقتهم داخل السجن.. فيديو

بسبب وزنها تخلى زوجها عنها.. خسرت 50 كيلو وأصبحت من مشاهير إنستجرام

تعرف على موعد مباراة الأهلي والهلال والقنوات الناقلة

إحالة أوراقهم للمفتى.. ننشر أسماء المتهمين المحكوم عليهم فى قضية أنصار بيت المقدس

قبل مواجهة الأهلي.. صحفي سوداني يكشف لـ صدى البلد نقطة ضعف الهلال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولي عهد دبي يرفع علمي السعودية والإمارات عقب تتويجه بكأس الملك سلمان للقدرة

30 ألفا للمرة الثانية.. أسعار بيجو peugeot تنخفض 60 ألف جنيه خلال أسبوع.. صور

من رانيا يوسف لـ أحلام.. أسعار صادمة لـ إطلالات النجمات في شهر يناير