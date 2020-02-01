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تكنولوجيا

فيسبوك تزيل المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا القاتل

السبت 01/فبراير/2020 - 11:00 م
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شيماء عبد المنعم
بدأت شركة فيسبوك في إزالة المعلومات الخاطئة حول تفشي فيروس كورونا من منصاتها في تغيير كبير في سياستها المعلنة، حيث قال مسؤول الصحة في الشركة، كانج شينج جين Kang-Xing Jin، في تدوينة: "إن فيسبوك ستزيل المحتوى الذي يتضمن ادعاءات كاذبة أو المحتوى الذي يروج لنظريات المؤامرة المبلغ عنه من قبل المنظمات الصحية العالمية الرائدة والسلطات الصحية المحلية لأن مثل هذا المحتوى قد يسبب ضررًا للأشخاص الذين يعتقدون به".

وأضاف جين: "يشمل ذلك الادعاءات المتعلقة بالعلاجات الخاطئة أو طرق الوقاية أو الادعاءات التي تخلق البلبلة حول الموارد الصحية المتاحة"، وأوضح مسؤول الصحة: "أن منصة إنستجرام ستحظر أو تقيد الوسوم مع إجراء عمليات مسح استباقية لإزالة المحتوى الذي ينشر معلومات خاطئة عن الفيروس"، وفقا لشبكة "cnbc".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية بسبب الفيروس سريع الانتشار، والذي أصاب أكثر من 9809 شخصا في الصين، مما أسفر عن مقتل 213 شخصا.

الجدير بالذكر أن "فيسبوك" ليست أول منصة تقنية تبدأ في اتخاذ إجراءات بشأن تفشي المرض، حيث اتخذت جوجل وتويتر خطوات لمعالجة المعلومات الخاطئة المتعلقة بهذا الفيروس، وبدأت جوجل في عرض معلومات من منظمة الصحة العالمية حول الفيروس في نتائج البحث، بينما يروج موقع يوتيوب لمقاطع فيديو حول الفيروس من مصادر موثوقة.

وتعد هذه ليست المرة الأولى لموقع عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في اتخاذ مثل هذه الخطوة، حيث أزالت فيسبوك سابقًا معلومات مضللة عن اللقاح في ساموا، حيث تسبب تفشي مرض الحصبة في مقتل العشرات في أواخر العام الماضي، كما أزال معلومات خاطئة عن لقاحات شلل الأطفال في باكستان.
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