الزراعة: إعادة تشغيل مزارع البتلو وتوفير فرص عمل لصغار المربين.. صور

شهد اليوم السيد القصير وزير الزراعة، واللواء مصطفى أمين مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، و الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، توقيع بروتوكول تعاون وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة أرض الخير إحدى شركات مؤسسة مصر الخير، بمقر الوزارة، لتطوير وتنمية الإنتاج الحيواني في مصر وإعادة تشغيل المزارع بطريقة متطورة وإقتصادية من خلال صغار المربين (مشروع البتلو) لتوفير أجود أنواع السلالات ذات معدلات الانتاجية والتحول العالية، وبغرض تحقيق نسبة أرباح مقبولة لصغار المربين.





وقع البرتوكول المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء فايز أباظة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، ومحسن محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة أرض الخير، وأمين صندوق مؤسسة مصر الخير.





كما شهد وزير الزراعة ورئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر توقيع 5 عقود حق انتفاع وإدارة ل 5 مزارع تسمين مواشي في محافظات دمياط والغربية والبحيرة وبني سويف، بين مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وشركة أرض الخير، قام بالتوقيع د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، ومحسن محجوب رئيس مجلس إدارة شركة أرض الخير.





وقال وزير الزراعة، أن هذا البرتوكول يعد نموذجا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باشراك القطاع الخاص في ادارة وتشغيل المشروعات .





وأوضح وزير الزراعة أن البرتوكول يقدم نموذجا مشرفا في آليات التعاون، من أجل تطوير وتنمية الثروة الحيوانية، وتشغيل الشباب، واستقدم سلالات محسنة، مشيرًا إلي أن العمل سيبدأ من الغد، وخاصة أن الأدوار ووجبات كل طرف محددة، فوزارةالزراعة تقدم المزارع، ومؤسسة مصر الخير تتولي تشغيلها وتأهيلها ورفع كفائتها، وجهاز الخدمة الوطنية يوفر السلالات المحسنة ذات معدلات الانتاجية العالية، موضحا أن الوزارة سوف تقوم أيضا بتوفير الرعاية البيطرية اللازمة





وأكد وزير الزراعة أن الوزارة سوف تسير في ذلك الدرب في مشروعات أخري بهدف رفع كفاءة الاصوال والاستغلال والأمثل تنفيذ لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في الاستعانة بالقطاع الخاص في رفع كفاءة الأصول وإدارتها بالشكل الذي يحقق مصالح كل الأطراف.





ومن جانبه قال الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء، إن المؤسسة تعمل في مجال تطوير الإنتاج الحيواني في مصر منذ أكثر من 10 سنوات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممنوحة للشباب والفتيات بمزارع مؤسسة مصر الخير بالمحافظات المختلفة وخلق صغار رجال أعمال وتحقيق أعلى عائد أرباح لهم بإتباع أحدث أساليب الإدارة والتكنولوجيا المتاحة في مجال إدارة وتشغيل مزارع تسمين الإنتاج الحيواني وقد تم تخريج حوالي 6000 شاب وفتاة من هذه المشروعات.





وأعرب عن سعادته بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز الخدمة الوطنية في هذا المشروع من أجل خدمة البلاد والعباد.



